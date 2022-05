Identità Salinara: “È il momento della chiarezza. Sindaco e maggioranza rispondano sui temi posti in essere”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Stiamo assistendo da diversi giorni ai lavori di demolizione dell’ex mercato coperto e della ex scuola media dove, come ben sappiamo, verranno costruite delle civili abitazioni ed un ipermercato. Stiamo cercando ancora di capire come mai la destinazione urbanistica sia velocemente cambiata da “residenziale” a “residenziale/commerciale” quando ora ci troviamo di fronte ad un altro interrogativo. Sindaco, ci fa capire perché tanta fretta nel demolire? Ma vi siete resi conto prima di dare le autorizzazioni che a 50 metri c’è un plesso scolastico nel quale giornalmente sono seduti i nostri bambini e che quotidianamente stanno respirando polveri sottili, stanno sopportando rumori e vibrazioni provocate dai mezzi utilizzati per la demolizione? Siamo sicuri che sugli edifici demoliti non c’era la presenza di eternit? Non era il caso di aspettare la chiusura a giugno delle lezioni scolastiche o meglio chiudere il plesso per alcuni giorni? Una domanda, Sindaco: come ha pensato di sistemare le associazioni che occupano l’ex asilo?

Lo chiediamo per conto di chi vive la situazione da protagonista e non come lei da semplice spettatore.»

Laboratorio politico “Identità Salinara”