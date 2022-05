Presentata la lista ViviAmo San Ferdinando, con Elena Pestillo candidata sindaco: “Scegliamo il cambiamento”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Parte ufficialmente la nostra avventura. Ieri mattina abbiamo presentato la lista che sosterrà la candidata sindaco Elena Pestillo. ViviAmo San Ferdinando è il simbolo di un gruppo forte, capace e con grande voglia di fare. Una grande sfida e come per tutte le sfide, solo insieme possiamo farcela e per questo sarà importante il vostro sostegno, quello che in questi giorni e settimane state mostrando. Sarà fondamentale un lavoro sulle coscienze, sul diritto di scegliere liberamente il proprio futuro e quello dei nostri figli, un futuro migliore. Scegliamo il cambiamento sano, giusto per San Ferdinando.

Ecco tutti i nomi, in ordine alfabetico della nostra squadra che presenteremo alla città la prossima settimana.

Maria Altomare Altamura

Francesco Camporeale detto Ciccio

Debora Ciccolella

Arianna Di Benedetto

Raffaele Di Corato

Maria Rosaria Dilillo

Luigi Dipace

Giuseppe Arcangelo Dipaola

Salvatore Distaso

Valentina Lupone

Ilenia Palmieri

Rossella Ricco

Diego Riglietti

Daniela Rondinone

Saverio Scardigno

Aniello Valente

Comunicato Stampa ViviAmo San Ferdinando