Arianna Camporeale presenta la lista per le Comunali: «Costruiremo insieme la “Città futura”»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Costruiremo insieme la “Città Futura”». Arianna Camporeale è determinata e lo fa capire da subito. Quando prende la parola a conclusione di una serata densa di emozioni, con la presentazione dei suoi 16 candidati, lo fa con determinazione e chiarezza: «Abbiamo lo sguardo proiettato in avanti e stiamo spiegando, casa per casa, il progetto che ci vedrà protagonisti, insieme. Lo facciamo da mesi, perché noi non siamo tra la gente solo in campagna elettorale». L’anfiteatro della villa comunale è gremito. Ed il pubblico ha appena finito di commuoversi per le video presentazioni di parenti ed amici dei 16 aspiranti consiglieri comunali. Poi, Arianna. Ed il silenzio attento della platea è interrotto solo dal battimani quando la candidata sindaca infiamma il suo pubblico. (Video - Foto)

«Sono e resterò Arianna, quella di sempre. Per vocazione e passione, in mezzo a voi». Un cenno al “patto del rispetto”, per mettere le cose in chiaro: «Io lo rispetterò - assicura - malgrado gli altri competitors non l’abbiano sottoscritto». Arianna parla della pandemia, dei mesi difficili trascorsi, che hanno evidenziato «il senso di comunità» dei sanferdinandesi: quelle sinergie da cui ripartire in questa fase così ricca di opportunità, come il PNRR, che occorre saper intercettare e sfruttare al meglio.

«Non c’è sviluppo senza coesione sociale - precisa la candidata sindaca Arianna Camporeale - e nessuno deve restare indietro». Dal centro antiviolenza a San Ferdinando, alla lotta alle dipendenze giovanili e non, fino al sostegno alla famiglia, con particolare attenzione alle disabilità. Arianna elenca poi gli interventi «che servono al paese per diventare città»: digitalizzazione, struttura comunale, informazione e comunicazione. «La città futura sarà innovativa ed ecosostenibile», pensando alle energie rinnovabili («necessaria frontiera da varcare»), ai nuovi spazi chiusi e all’aperto da creare e valorizzare, allo sviluppo da incentivare con azioni mirate e concrete. «Una città sempre in linea coi suoi cittadini», precisa, pensando ad una app per la comunicazione biunivoca tra amministrazione e cittadini.

«Il calore e l’accoglienza che stiamo registrando in queste settimane - conclude - ci indicano che siamo sulla strada giusta. E lungo questo sentiero proseguiremo, con le idee chiare, con semplicità, con correttezza e determinazione. Insieme. Perché la città futura la costruiremo tutti insieme».

