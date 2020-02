Il Rotary Club Valle dell’Ofanto speciale mediatore tra scienza e comunità per capire e curare l’Autismo

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il Rotary Club Valle dell’Ofanto, nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio scorso presso l’Auditorium dell’Istituto Scolastico “M. Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia, ha organizzato il seminario sul tema “Gli Autismi, non uno ma tanti protocolli d’intervento” tenuto dal Prof. Stefano Vicari, Professore ordinario di Neuro Psichiatria Infantile all’Università Cattolica e Responsabile d’Unità Operativa Complessa di Neuro Psichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù di Roma.

Il seminario è stato il primo di un ciclo di incontri che il Club ha in animo di organizzare su questo tema così attuale e importante per informare e sensibilizzare la scuola e le famiglie su una forma di disturbo dello spettro autistico (DSA) che colpisce circa il 2% della popolazione mondiale, oltre a permettere di avere un’approfondita conoscenza degli sviluppi della ricerca e cura via via validati con i dati “based evidence”.

L’evento, in considerazione della chiara fama nazionale e internazionale del relatore su questo particolare disturbo, ha registrato una grandissima partecipazione di dirigenti scolastici, docenti, medici pediatri, operatori socio sanitari e genitori toccando in questa edizione il numero di 300 iscritti.

Ha coinvolto gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di primo e secondo grado e, anche, la ASL BAT e alcune Associazioni operanti nello specifico settore quali l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA), l’Associazione dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva e l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito ha preso la parola il Presidente del Rotary Club Valle dell’Ofanto Lucia Cinque, che ha illustrato le finalità e il programma del seminario, e l’Assistente del Governatore del Distretto 2120 - Puglia e Basilicata Carla D’Urso.

Subito dopo il Prof. Vicari ha iniziato la sua prolusione sul tema del seminario con un intervento ininterrotto di oltre due ore aiutandosi con una serie di slide ed esempi registrati per spiegare tutti gli aspetti essenziali del problema e di come si può formulare una diagnosi precoce del disturbo autistico nei bambini, in pratica mettendo a disposizione del numeroso e attento uditorio i risultati della sua lunga e complessa ricerca e studio sul DSA.

In conclusione il Prof. Vicari ha voluto rispondere ad alcune domande del pubblico.

Si è poi soffermato a colloquio con alcuni genitori di bambini autistici presenti al seminario per ascoltare i loro problemi e dare a ciascuno conforto e consigli pratici per tentare di elevare la qualità della vita delle famiglie e dei soggetti colpite da DSA.

Il Seminario è stata l’occasione per presentare il libro scritto dal Prof. Vicari con Andrea Pamparana dal titolo “Il Filo Teso”, edito nello scorso ottobre per i tipi di Giunti Editore, ovvero le storie di giovani vite sul filo, che tentano equilibrismi incerti tra salute e disturbo mentale, con il rischio costante che il fillo si spezzi.

Il libro era peraltro disponibile all’ingresso dell’Auditorium per cui chi lo ha acquistato ha potuto farlo autografare con dedica dallo stesso Professore.

Tutti alla fine hanno espresso grande soddisfazione per l’organizzazione dell’evento e per l’elevato arricchimento professionale e personale ricevuto sul tema.

In conclusione il Rotary Club Valle dell’Ofanto continua a fare da mediatore e facilitatore tra il mondo scientifico e sanitario che studia e cura ad altissimo livello questi disturbi dell’età evolutiva e le famiglie e la scuola che devono affrontare la difficile realtà di aver un figlio o un alunno affetto da autismo.

GIACOMO TRIGLIONE