Il presidente Emiliano presenta il Piano Ospedaliero Coronavirus della Regione Puglia

BARI - Sono 9 in Puglia gli ospedali pronti per far fronte all’emergenza Covid-19 Coronavirus, di questi 6 sono pubblici, 2 privati, 1 ecclesiastico, per un totale di 306 posti letto in terapia intensiva (54 già attivi, 252 attivabili in caso di necessità: 144 nelle strutture pubbliche, 58 al “Miulli” e 50 nelle due strutture private).

A dichiararlo in videoconferenza stampa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ed il direttore del Dipartimento regionale Salute, Vito Montanaro, nel corso della quale è stato presentato il Piano Ospedaliero Coronavirus della Regione Puglia. (Guarda slide)

A fronteggiare l’emergenza Covid-19 Coronavirus sono gli ospedali pubblici: Policlinico di Bari, “Vito Fazzi” di Lecce, “San Giuseppe Moscati” di Taranto, Riuniti di Foggia, “Antonio Perrino” di Brindisi, “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie; l’ospedale ecclesiastico “Francesco Miulli” di Acquaviva delle Fonti; le strutture private “Villa Lucia” di Conversano e Anthea Hospital di Bari.

Durante la videoconferenza stampa, il Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, ha annunciato che la Regione ha chiesto alla Protezione Civile nazionale “la fornitura di 225 ventilatori e monitor”. “Attualmente - ha dichiarato Montanaro - abbiamo 500 ventilatori e sono già attivi nel sistema sanitario”.

GAETANO DALOISO