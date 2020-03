Iannella: «In attesa del Governo, ecco come aiutiamo i nostri concittadini»

TRINITAPOLI - Nell’attesa di sapere dal Governo modi e tempi per la distribuzione della misura da 400 milioni di euro per i buoni spesa, Trinitapoli si aiuta come può, sia istituzionalmente che socialmente.

I 50mila euro, che il Governo si impegna a mandare al Casale entro metà aprile, saranno distribuiti dai Servizi sociali, in base ai criteri che verranno comunicati. «Si aggiungeranno - spiega l’assessore Maria Iannella - a quanto già disposto per “Carta Amica”, per la quale abbiamo accantonato 18mila di buoni già acquistati, 28mila dal “fondo coronavirus” istituito in questi giorni anche con le indennità a cui rinunceremo, 15mila da Piano sociale di Zona. Da domani, accelereremo l'erogazione a chi ha bisogno».

In attesa degli stanziamenti e della burocrazia, la catena di solidarietà promossa dall’amministrazione comunale continua con la distribuzione dei pacchi con generi alimentari di prima necessità. «Il nostro mondo del volontariato - riconosce il vicesindaco Iannella - è sempre in prima linea quando la città ha bisogno. E li ringraziamo, come esprimiamo gratitudine anche per tutti quei commercianti ed imprenditori che stanno facendo la propria parte. Non smettete: continuate in silenzio ad aiutare chi non ce la fa. Questo fa una comunità».

