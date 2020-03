Trinitapoli, al via l’operazione “Comune amico”. Iannella: «Ok ai buoni spesa da chiedere via mail o WhatsApp»

TRINITAPOLI - La Giunta comunale ha dato oggi il via libera all’operazione “Comune amico”, a sostegno dei cittadini in difficoltà dopo questa serrata necessaria e forzata per contrastare il coronavirus. Nelle prossime ore sarà disponibile online il modulo di richiesta di sussidi comunali per la spesa alimentare, in attesa del trasferimento al Comune della somma garantita dall'ordinanza della Protezione civile.

«In un momento così critico per la nostra comunità - spiega l’assessore ai Servizi sociali, Maria Iannella - abbiamo anticipato i tempi per cominciare ad emettere buoni spesa ai trinitapolesi che ne hanno bisogno. Non solo la catena di solidarietà che sta vedendo in prima linea volontari, commercianti ed imprenditori, ma anche un’azione istituzionale a sostegno di tutti quei concittadini che hanno un lavoro, ma che nelle ultime settimane non hanno potuto svolgerlo e quindi hanno visto azzerare ogni fonte di reddito».

Condizioni reddituali, stato della disoccupazione, tempo di chiusura delle attività, composizione del nucleo familiare, fragilità dei componenti (bambini, disabili, anziani e malati): questi sono i requisiti presenti nella istanza di sussidio. «Gli uffici - conclude il vicesindaco Iannella - sono al lavoro per preparare il modulo che prontamente poi pubblicheremo online, così da consentire telematicamente a tutti di scaricarlo, compilarlo e inviarlo via mail o tramite messaggio WhatsApp all'indirizzo o il numero che forniremo. Intanto, attendiamo anche quanto promesso dal Governo, ma da subito partiremo con le nostre forze, anche in questo momento ed a maggior ragione, al fianco dei trinitapolesi».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale