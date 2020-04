Progetto “Noi con Voi”: il Rotary Club Valle dell’Ofanto a sostegno delle persone in difficoltà

TRINITAPOLI - Il Rotary International è una associazione filantropica che conta circa un milione e duecentomila soci sparsi in quasi tutte le nazioni del mondo suddivisi in trentatremila club che fin da subito ha risposto all’impatto della crisi globale dell’epidemia COVID-19 aderendo alle raccomandazioni dell’OMS e attivando dei service per limitare il contagio e aiutare le persone che a causa della pandemia si dovessero trovare in difficoltà.

In tale quadro il Rotary Club Valle dell’Ofanto ha subito aderito al progetto del Distretto 2120 Puglia e Basilicata inteso a raccogliere fondi per l’acquisto di materiale di protezione per gli operatori sanitari impegnati nel contenimento della diffusione del virus e della cura degli ammalati.

L’emergenza però non ha solo stressato il Servizio Sanitario Nazionale e regionale, ma soprattutto ha messo in difficoltà le famiglie meno abbienti chiuse in casa per la quarantena.

Pertanto il Club, contando sulla nostra rete di contatti e sulle risorse dei nostri soci, ha organizzato dei Services per rendersi utile in questa situazione di estrema crisi.

In particolare ha ideato il progetto “Noi con Voi” suddiviso in tre fasi.

La prima, con una raccolta fondi tra soci per l’acquisto di materiale di sanificazione e igiene personale.

La seconda, stimolando e raccogliendo donazioni di generi di prima necessità da aziende agro/alimentari presenti sul nostro territorio per un totale di 600 kg di pasta e 100 confezioni di preparati per il condimento.

L’ultima con l’approvvigionamento di 900 mascherine non di presidio medico.

Tutto il materiale è stato portato presso la Protezione Civile, la Caritas e l’Unitalsi presenti nelle tre città del nostro bacino di utenza in maniera uguale affinchè venga distribuito in questi giorni alle famiglie più bisognose.

Nella speranza che questi piccoli gesti di solidarietà e fratellanza umana possano servire a rendere meno duri questi giorni difficili, il Rotary Club Valle dell’Ofanto augura a tutti una Pasqua serena e fiduciosa in un prossimo futuro che ci veda fuori dalla pandemia e che ci consenta di ripartire con rinnovato impegno.

GIACOMO TRIGLIONE