Trinitapoli, “chidomicilia.it” per mettere in rete domanda ed offerta direttamente a casa

TRINITAPOLI - «Mettere in rete domanda ed offerta sul territorio, rispondendo all’esigenza di solidarietà digitale». Così il 32enne consulente informatico Alessio Quaranta descrive “chidomicilia.it”, il progetto ideato in collaborazione con la coetanea ed esperta di marketing Grazia Cicinato.

«L’idea è nata per andare incontro alla gente - spiega Quaranta - garantendo il distanziamento sociale, in queste settimane in cui il Covid-19 attraversa l’Italia e costringe alla chiusura delle attività. Giacché però è consentito il servizio a domicilio, abbiamo realizzato un portale che censisca gli esercizi disposti a consegnare i propri prodotti direttamente nelle case».

Divisi per categoria, gli esercenti possono iscriversi gratuitamente nella rubrica virtuale, così da risultare disponibili alle ricerche da parte dei potenziali acquirenti: per ora circa 20 attività hanno già aderito a Trinitapoli, ma il progetto è quello di estendersi a tutta la parte Nord della BAT, coinvolgendo soprattutto San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia.

«Un plauso all’intraprendenza di questi 2 giovani trinitapolesi - commenta il sindaco Francesco di Feo - che si sono adoperati per fornire un servizio gratuito alla comunità casalina. Percorsi di digitalizzazione come questo sono più che mai opportuni in questa fase d'emergenza. Per oggi e per domani: mettere in rete le risorse del territorio sarà utile anche quando questa epidemia sarà solo un brutto ricordo».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale