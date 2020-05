Nella giornata del Primo Maggio distribuiti più di cento pasti ai trinitapolesi in difficoltà

TRINITAPOLI – L’assessore ai Servizi sociali, Maria Iannella, comunica l’iniziativa dell’amministrazione comunale in occasione della festa del Primo Maggio, con l’aiuto di un ristorante di zona. I volontari dell’AVS hanno provveduto alla distribuzione nelle case delle famiglie in difficoltà. Un’ulteriore misura di supporto, in una fase delicata per l’epidemia e per la relativa serrata delle attività. (Video)

Nel frattempo, sono ripartite le erogazioni dei buoni spesa, andando a soddisfare le richieste degli aventi diritto.

