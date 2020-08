Ordinanza anti Covid anche a Trinitapoli. Il Commissario Caccavone: «Obbligo di mascherina negli spazi aperti»

TRINITAPOLI - Anche il Comune di Trinitapoli ordina l’uso di mascherine protettive negli spazi aperti, per contrastare la diffusione del Covid-19. L’atto, firmato questa mattina dal Commissario straordinario, Angelo Caccavone, è in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero della Salute lo scorso 16 agosto.

Il provvedimento, con decorrenza immediata, si applica nella fascia oraria tra le ore 18 e le ore 6 e resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre. Di concerto col Comando di Polizia locale, sono state individuate le aree a maggior rischio di assembramento: Viale Vittorio Veneto e le ville comunali: Via Papa Giovanni XXIII, Via Marconi, Via Libertà (Pineta) e la Zona C2A.

