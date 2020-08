Corri&Cammina Diversamente Speciale: MdS Runners e Unitalsi insieme per sensibilizzare la comunità cittadina

MARGHERITA DI SAVOIA – Questo pomeriggio, si è svolta presso il lungomare “Cristoforo Colombo” la “Corri&Cammina Diversamente Speciale” per sensibilizzare la comunità cittadina e tutti quelli che supportano il progetto sul tema della disabilità.

I corridori e camminatori dell’Asd Margherita di Savoia Runners hanno affiancato i volontari della locale sottosezione dell’Unitalsi per tutto il lungomare, con partenza e arrivo in piazza Libertà.

A coordinare la camminata c’erano, come sempre: Concetta Valerio, Francesco di Lecce, Ada Bufo, Salvatore Piazzolla, Aurelia Brazzo e Fabio Dipace.

Ancora una volta il team MdS Runners è in prima linea nel sociale, riuscendo a coinvolgere realtà cittadine e non solo. Quest’anno, in occasione del quinto anno del Corri&Cammina, si è pensato di creare un evento particolare ed unico come questo.

Cospicua la presenza di cittadini, tra i quali quella dell’assessore ai Servizi sociali Grazia Damato, che da anni partecipa alle camminate del gruppo podistico.

GAETANO DALOISO