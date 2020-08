San Ferdinando, attivati i PUC. Percettori del Reddito di cittadinanza impiegati per garantire servizi alla collettività

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - “Ambiente, sociale, cultura e tutela dei beni comuni, sono questi gli ambiti in cui presso il Comune di San Ferdinando di Puglia sono stati attivati i PUC (Progetti di Utilità Collettiva) nei quali i percettori del Reddito di cittadinanza vengono impiegati per garantire servizi per la collettività e supporto all’attività amministrativa”.

È quanto affermato dal consigliere comunale Pino Zingaro, che si dice “soddisfatto sia del lavoro che stanno svolgendo i ragazzi, sia dell’utilità del loro servizio. Un ringraziamento particolare per l’incessante impegno nel valutare i profili e conseguente assegnazione al progetto va al settore Servizi sociali. Attualmente sono attive complessivamente 30 unità in diversi progetti, nei prossimi mesi ne partiranno altre. In un momento delicato in cui non bisogna abbassare la guardia, è fondamentale garantire alla cittadinanza i servizi, la fruibilità e la pulizia degli spazi pubblici, fermo restando l’auspicio di una collaborazione da parte dei cittadini, i veri protagonisti della tutela dell’ambiente e della salvaguardia dei luoghi”.

“Il Comune di San Ferdinando di Puglia - ha dichiarato la vicesindaco Arianna Camporeale -, quale comune capofila dell’Ambito territoriale Tavoliere Meridionale, è il primo ad attivare tali progetti. Ringrazio tutto il personale del settore Politiche sociali e dei Servizi sociali per l’impegno profuso in piena sinergia con l’Amministrazione comunale”.

“I Progetti Utili per la Collettività a San Ferdinando di Puglia - ha aggiunto il sindaco Salvatore Puttilli - sono ora una realtà. In tanti dicono e scrivono, noi facciamo e concretizziamo”.

GAETANO DALOISO