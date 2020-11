Piano sociale di Zona: attenzione ai più deboli. Al via l’assistenza specialistica nelle scuole

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Dal 26 ottobre è partito il servizio di assistenza scolastica specialistica per i Comuni del Piano sociale di Zona, Ambito Tavoliere meridionale. Sarà assicurato a 160 studenti per l’anno scolastico in corso dalla cooperativa sociale “Il Sorriso”, e prevede il coinvolgimento di educatori professionali nelle scuole di primo grado di San Ferdinando di Puglia (Comune capofila), Trinitapoli e Margherita di Savoia.

«Abbiamo raddoppiato il monte ore, grazie ad una scelta concordata con tutte le componenti del Psz», fa sapere il vicesindaco ed assessore alle Politiche sociali di San Ferdinando, Arianna Camporeale.

Quest’anno il servizio è partito già nelle prime settimane di lezione per 160 studenti dell’Ambito. «Abbiamo voluto fortemente che la partenza dell’attività avvenisse prima possibile - precisa l’assessore trinitapolese, Maria Iannella - a testimonianza della massima attenzione prestata agli alunni con i bisogni educativi speciali».

Presso l’Ufficio di Piano, frattanto, continuano gli incontri: «Proseguiamo con gli appuntamenti formativi - spiega l’assessore di Margherita di Savoia, Grazia Damato - per definire ogni dettaglio con i referenti del sostegno di tutte le scuole dell'obbligo dell’Ambito».

Il lavoro è reso certamente più complesso, per le mutate condizioni legate al Covid-19: «A seguito della chiusura delle scuole - aggiunge Camporeale - il servizio si sta organizzando per consentire, dove è possibile, la didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e il servizio educativo a distanza per chi deciderà usufruirne».

Soddisfatto il sindaco di San Ferdinando, Salvatore Puttilli, alla guida del coordinamento: «L’avvio di questo indispensabile servizio di inclusione a sostegno degli studenti con disabilità - commenta - rappresenta, soprattutto quest’anno, un indispensabile strumento a sostegno del benessere scolastico degli alunni più fragili, e dunque maggiormente meritevoli e bisognosi delle attenzioni delle istituzioni».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale