Il sindaco Puttilli chiede ai medici di base della città un impegno ad effettuare tamponi rapidi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Salvatore Puttilli, ha scritto ai medici di Medicina Generale della città e, per conoscenza, al Prefetto, al Direttore Generale dell’Asl BAT, al Presidente dell’Ordine dei Medici della BAT e al Direttore del Distretto Asl BAT, per chiedere la disponibilità ad effettuare tamponi rapidi, quale diagnostica di primo livello, al fine di contribuire alla prevenzione della diffusione dell’epidemia da Covid-19 ed isolare efficacemente eventuali focolai.

Questo il testo integrale della lettera:

«Preg.mi, in qualità di Sindaco ed in considerazione dell’aumento della curva dei contagi nel nostro paese, sono a chiedervi la vostra disponibilità, in termini di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2, ad effettuare tamponi rapidi con l’obiettivo di contribuire in maniera fondamentale a prevenire la diffusione dell’epidemia e isolare in modo efficace i focolai, così da evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti e l’accertamento diagnostico, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica. È quasi inutile sottolinearvi che, senza il vostro fondamentale impegno, risulterebbe a rischio la tenuta del sistema e la possibilità di curare tutti anche a San Ferdinando di Puglia.

L’ASL BAT, che legge per conoscenza, dovrà mettere a disposizione dei suddetti il necessario supporto in termini di attrezzature e DPI.

Per quanto di nostra competenza, in termini logistici e per il tramite della locale protezione civile, metteremo a disposizione tende modello pre-triage nei pressi degli uffici ASL di San Ferdinando di Puglia.

Nel salutarvi con viva e sentita cordialità, con il cuore vi chiedo di dare una mano alla vostra e nostra comunità.

San Ferdinando di Puglia non lo dimenticherà.»

Redazione CorriereOfanto.it