Margherita, costituito il Comitato di salute pubblica. Avrà lo scopo di coordinare le azioni anti-Covid

MARGHERITA DI SAVOIA - Presso il Comune di Margherita di Savoia, si è costituito quest’oggi il Comitato di salute pubblica.

Ne fanno parte: il sindaco, Bernardo Lodispoto; il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Napoletano; l’assessore Mario Braccia; i consiglieri comunali Gianluca Di Lecce, Elena Muoio, Antonella Cusmai, Carlo Ronzino, Rosa Scognamiglio e Francesco Labranca.

Il Comitato di salute pubblica avrà lo scopo di coordinare tutte le azioni da intraprendere per far fronte alla seconda ondata della pandemia Covid-19 che sta interessando in modo PREOCCUPANTE la nostra Comunità.

Certi di aver interpretato il comune senso di solidarietà ed unione che ci viene richiesto dai cittadini, si lavorerà per il bene della Città, pronti ad affrontare tutte le problematiche che si presenteranno e a prendere le decisioni più opportune per la salute di tutti.

Comunicato Stampa COMITATO DI SALUTE PUBBLICA - Margherita di Savoia