Da oggi, attivo a Margherita il numero verde gratuito 800.992.601, per ricevere assistenza e informazioni rispetto alla gestione dell’emergenza Covid-19

MARGHERITA DI SAVOIA - Una novità introdotta per andare incontro alle esigenze dei cittadini di Margherita di Savoia. Un supporto concreto per rispondere in modo efficace all'emergenza epidemiologica in atto. Da oggi - mercoledì 9 dicembre - è attivo il numero verde gratuito 800.992.601, dedicato esclusivamente alla Comunità salinara, per ricevere assistenza e informazioni rispetto alla gestione dell’emergenza Covid-19.

Il servizio, fornito gratuitamente da Network Contacts Srl (corrente in Molfetta), sarà attivo tutti i giorni (domenica compresa) dalle ore 8 alle ore 20.

Qualora l’assistenza fosse chiesta al di fuori dell’orario di detto servizio sarà possibile registrarla e verrà presa in carico al primo momento utile.

“Grazie a questo servizio - afferma il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - sarà possibile chiarire ogni dubbio rispetto alle procedure da seguire in questo periodo di grande emergenza sanitaria. Il servizio fornirà le linee guida su come comportarsi, chi contattare nel caso necessiti assistenza sanitaria e/o sociale, ma anche semplicemente sapere e conoscere norme, ordinanze e decreti. Capire cosa un cittadino può fare e cosa no. Si tratta di un servizio di grande importanza, per il quale siamo grati a Network Contacts Srl ed alla Farmacia 4.0 dei Dott.ri Poli e Visaggio, con sede in Margherita di Savoia, che si è accollata ogni onere economico per assicurare questo servizio che, siamo certi, possa essere un valore aggiunto per tutti i cittadini”.

Grazie al numero verde sarà possibile chiedere una consulenza rispetto ai sintomi che uno avverte, alle modalità di esecuzione di eventuali tamponi o test sierologici, al modo in cui poter ricevere sostegno sanitario, psicologico, farmacologico ed anche alimentare, ricorrendone i presupposti.

Uno “sportello” di grande rilevanza sociale, un punto di riferimento per chiedere una mano per risolvere qualsiasi dubbio legato all’emergenza Coronavirus.

“Ancora una volta – conclude il sindaco Lodispoto - ci mettiamo dalla parte delle persone. Sempre, e soprattutto oggi, la vicinanza delle Istituzioni può fare la differenza. Siamo qui, e ci rimbocchiamo le maniche”.

Noi come Istituzione offriamo la disponibilità e possibilità di usufruire di un servizio. Voi tutti date la vostra preziosa collaborazione nell’osservare scrupolosamente le norme di precauzione e contrasto al diffondersi del contagio Covid-19 (DPI, mascherine, igienizzazione delle mani, distanziamento sociale).

Grazie a tutta la Comunità salinara per quanto farete.»

Comunicato Stampa Comune di Margherita di Savoia