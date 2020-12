In cammino con Gesù: la parrocchia “S. Pio” tra le strade del quartiere per lanciare un messaggio di conforto e speranza

MARGHERITA DI SAVOIA - Nei giorni scanditi dai decreti governativi e dai bollettini emessi dal sindaco Bernardo Lodispoto, Margherita di Savoia ha vissuto - e ancora affronta - uno degli inverni più cupi della sua storia.

La seconda ondata di contagio da Covid-19, rispetto alla prima, si è rivelata più problematica e a volte tremendamente silente, proprio nel momento in cui la Puglia veniva bollata “zona arancione”. Ma è nelle periferie, che, oltre alle difficoltà causate dalla pandemia, si è cercato di combattere in parallelo un male altrettanto serio, atavico e sempre più preoccupante per il paese: la solitudine.

Per questo motivo, il parroco della chiesa di San Pio, don Michele Schiavone, ha lanciato a fine novembre l'iniziativa In cammino con Gesù (leggi): una serie di appuntamenti in ogni angolo dei quartieri di Isola Verde e Città Giardino, con l'obiettivo di portare la Parola di Dio e la benedizione di Gesù Bambino fino a Natale. (Video)

Tra le strade deserte, illuminate dalle lucine dei balconi, le preghiere e i canti del gruppo parrocchiale provano a confortare famiglie, malati e anziani costretti all'isolamento. Un isolamento di gran lunga più sentito a ridosso delle feste natalizie, specie in quartieri che sono veri e propri labirinti residenziali, dove spesso rimane solo la chiesa a fare da punto di raccordo per la socialità e la condivisione.

Redazione CorriereOfanto.it