Lettera di una cittadina al sindaco Puttilli: “Istituire una Giornata del ricordo delle vittime del Covid”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Ill.mo Sindaco, come ben sa, sono responsabile delle guardie ambientali “ERA Ambiente” in questo Comune, ed è a Lei noto quanto ci siamo adoperati nel corso dello scorso anno per arginare la pandemia.

Però, tutto questo non ha evitato a me e alla mia famiglia di essere colpiti dal coronavirus, causando un altro grande dolore, la perdita di nostro padre Vincenzo, così come di suo fratello Saverio e sua sorella Isabella, e di un’altra persona cara alla nostra famiglia: la suocera di mio fratello, Maria.

Unitamente a queste persone a me vicine e care, altri nostri concittadini sono rimasti vittime di questo cattivo virus.

Con la presente, mi permetto di proporre per tutti loro l’istituzione di una “Giornata del ricordo delle vittime del Covid” da parte della Pubblica Amministrazione, ed una messa di suffragio con la partecipazione di tutti i familiari che, oltre al dolore e alla sofferenza, hanno patito l’isolamento dei loro cari, ai quali non è stato possibile dare nemmeno l'ultimo saluto.

Confido in un favorevole accoglimento della presente, e colgo l'occasione per porgere i più deferenti ossequi.»

ISABELLA PATRIZIA DISALVO