San Ferdinando, sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: il programma degli eventi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - In occasione dell’8 marzo, l’Amministrazione comunale, in sinergia con l’Osservatorio “Giulia e Rossella” (Centro Antiviolenza Onlus), ha creato un programma di eventi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che rispetta le misure di sicurezza relative al Covid-19: inaugurazione di una panchina letteraria di sensibilizzazione al contrasto della violenza di genere; un concorso rivolto alle scuole secondarie del territorio comunale, lanciando l’hashtag #leparoledellaparità.

L’obiettivo è quello di creare un contest che offra ai giovani l’opportunità di contribuire in modo creativo ad affermare le pari opportunità attraverso la richiesta di rappresentare donne del Sud che si sono distinte per il proprio impegno sociale e che hanno contribuito ad un cambiamento culturale.

Le opere realizzate devono essere inviate entro le ore 24 del 31 marzo 2021.

I lavori più rappresentativi saranno selezionati per realizzare delle shopper che saranno distribuite gratuitamente e riceveranno in premio le carte “Mettiamoci in gioco” della casa editrice Mammeonline.

ARIANNA CAMPOREALE (Vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali)