La famiglia parrocchiale “San Pio” chiede al Comune l’adozione di piazza Zingarelli per realizzare un’oasi di preghiera

MARGHERITA DI SAVOIA - La parrocchia “San Pio” ha recentemente avviato un nuovo progetto: realizzare un’oasi di pace e di preghiera lì dove un tempo sorgeva la prima chiesa del quartiere Città Giardino-Isola Verde.

«Il 6 marzo scorso - commenta don Michele Schiavone, parroco di “San Pio” - abbiamo inviato una formale richiesta al Comune di Margherita di Savoia per “adottare” piazza Zingarelli, dove sorgeva la prima chiesa del quartiere, intitolata alla Sacra Famiglia di Nazareth. Il desiderio della famiglia parrocchiale “San Pio” è quello di realizzare nello spazio di piazza Zingarelli una piccola cappella in legno».

Un’oasi di pace e preghiera, come quella che negli anni ’90 fu donata dai padri Giuseppini di Solofra a quelli di Margherita di Savoia, sotto la guida di padre Luigi Contu. Grazie all’instancabile opera del sig. Nicola Capurso, la chiesa fu totalmente smontata e rimontata sul suolo dell’accogliente piazza Zingarelli. Successivamente, Mons. Giovan Battista Picchierri, vescovo della nostra Diocesi, istituì la quarta parrocchia cittadina intitolandola al Santo di Pietrelcina. Prima don Gaetano Lops, poi don Roberto Vaccariello ed oggi don Michele Schiavone si sono succeduti alla guida della quarta parrocchia salinara.

«Oggi - conclude il giovane parroco di “San Pio” - vogliamo ricreare quello spazio di incontro e di preghiera che qualche anno fa’ fu distrutto da un incendio. Un luogo che vogliamo dedicare a tutti i nostri fratelli che hanno contribuito al bene della comunità cittadina e che oggi vivono nella Grazia di Dio. Un luogo che sia anche spazio di incontro e di crescita collettiva. Uno spazio da riqualificare e conservare, nel pieno rispetto dell’ambiente. Colgo l’occasione per ringraziare fin d’ora il sindaco, avv. Bernardo Lodispoto, e l’intera amministrazione comunale di Margherita di Savoia per la cortese disponibilità e per l’impegno che quotidianamente mettono al servizio della comunità salinara».

SALVATORE PIO DALOISO