San Ferdinando, il 3 novembre sarà la “Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Con delibera approvata il 12 marzo scorso, la Giunta Puttilli ha istituito in San Ferdinando di Puglia la “Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus”.

La Giunta Puttilli, preso atto che è fortemente sentita nella comunità l’esigenza di ricordare tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia di Covid-19 e nella considerazione che, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le nostre concittadine e di tutti i nostri concittadini, si ritiene doveroso onorare quanti, improvvisamente e dolorosamente, hanno perso la vita durante questa pandemia, ha ritenuto di istituire il 3 novembre (giorno in cui vi è stato il primo decesso per Covid a San Ferdinando di Puglia) quale giornata in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus a San Ferdinando di Puglia.

In occasione della Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, a San Ferdinando di Puglia, in tutti i luoghi pubblici e privati, sarà osservato un minuto di silenzio con bandiere a mezz’asta, laddove presenti, in segno di lutto.

