Inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport, una struttura attesa da oltre 10 anni. Puttilli: «Realizzato il sogno di tante generazioni»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Una struttura nuova, dotata di un campo da gioco, spalti, spogliatoio e bagni. Dopo oltre dieci anni di attesa, San Ferdinando di Puglia ha il suo Palazzetto dello Sport, inaugurato ufficialmente alla presenza del sindaco Salvatore Puttilli e dell’assessore allo sport, Pino Bruno. Un momento vissuto in assenza di pubblico, come disposto dalle recenti norme sanitarie, ma che non poteva attendere ancora altro tempo. (Foto)

«Era una struttura particolarmente attesa - ha spiegato il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Salvatore Puttilli -, ci abbiamo lavorato tanto e non è stato semplice. Adesso la doniamo alla città, così come abbiamo fatto in passato con la piscina comunale. Noi siamo specializzati nell’ereditare ruderi e cantieri abbandonati ed edificare strutture nuove. Da qui a qualche settimana presenteremo anche l’ultimazione dei lavori del campo sportivo comunale, anche lì uno stadio dei sogni con erba sintetica, pista di atletica e quant’altro».

Dunque, non solo il palazzetto dello sport ma anche il nuovo stadio, un 2021 da incorniciare per San Ferdinando di Puglia in termini sportivi. Le associazioni del territorio sono pronte a mettere piede in campo: all’interno del PalaSport ci sarà spazio per tante discipline, a partire dal Calcio a 5 che consentirà al San Ferdinando 1942 di non spostarsi più nella vicina Trinitapoli per disputare le gare ufficiali di serie C1.

«Noi siamo particolarmente felici ed orgogliosi di consegnare alla città, in particolar modo agli sportivi, una struttura nuova e funzionale - ha raccontato l’assessore allo sport, Pino Bruno -. E naturalmente in questo contesto le associazioni sportive sono quelle che avranno un maggiore beneficio. Potranno essere praticate diverse specialità sportive, come: calcio a 5, basket, pallavolo, e non solo».

Quando tutto tornerà alla normalità, il Palazzetto dello Sport appena inaugurato rappresenterà uno snodo cruciale per avvicinare sempre più il paese alla cultura sportiva: «Perché la funzione sociale dello sport, la funzione di crescita di una comunità insita nello sviluppo dello sport, anche fisico per i nostri ragazzi, credo sia il massimo - conclude il sindaco Puttilli -. Da sanferdinandesi, ancor prima che da amministratori, siamo orgogliosi e fieri di donare alla città una struttura come questa, che era il sogno di tantissime generazioni».

GAETANO DALOISO