La scuola dell’infanzia “G. Rodari” per la Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, la scuola dell’infanzia “G. Rodari” dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” di San Ferdinando ha organizzato un evento che si è svolto in modalità online, che ha coinvolto tutti i suoi piccoli alunni e i loro genitori per riflettere insieme su un tema molto importante come l’autismo.

All’incontro ha partecipato anche la dirigente scolastica dell’istituto, la Professoressa Vincenza Bruscella, che ha sottolineato il ruolo proattivo della scuola in questo senso poiché essa pianifica per tempo le giuste azioni mirate al benessere psico-fisico, i giusti ambienti di apprendimento, per soddisfare i bisogni di questi bambini sensorialmente più sensibili. (Video)

L’evento è stato arricchito dalla testimonianza emozionante di una mamma di un bambino autistico che ha chiesto un maggior impegno da parte delle istituzioni, delle imprese, di ogni singolo cittadino della nostra comunità a lavorare alla creazione di spazi volti a migliorare la qualità delle persone autistiche e soprattutto a rispettare la diversità nella sua unicità.

Si è proseguito con un laboratorio ludico manipolativo in cui i bambini hanno realizzato un cuore con delle farfalle blu a simboleggiare che tutti insieme possiamo volare più in alto ed esplorare nuovi orizzonti che arricchiscono la nostra quotidianità.

Comunicato Stampa Scuola dell’infanzia “G. Rodari” San Ferdinando di Puglia