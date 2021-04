Trinitapoli, inaugurato il centro vaccinale. Iannella: «Scegliete di vaccinarvi»

TRINITAPOLI - La Città da questo pomeriggio ha un centro vaccinale presso la palestra del circolo didattico “Don Milani”. Allestito in tempo di record, permetterà la prosecuzione della campagna anti-Covid nei prossimi mesi. (Video)

Soddisfatto il sindaco Emanuele Losapio, che con tutta l’amministrazione comunale si è prodigato perché al centro casalino non mancasse un presidio vaccinale indispensabile a tutto il territorio. In prima linea l’assessore alle Politiche sociali, Maria Iannella, che da medico si rivolge direttamente ai cittadini di Trinitapoli: «Scegliete di vaccinarvi, per tornare presto e insieme alla normalità».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale