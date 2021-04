Emergenza abitativa, finanziamenti per 3,5 milioni di euro dalla Regione Puglia. Giovedì 22 aprile conferenza stampa

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune di Margherita di Savoia è al lavoro per risolvere i problemi legati al disagio abitativo e, dopo l’acquisizione di 17 alloggi provenienti dal fallimento Sicel in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare di Capitanata, è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a tre milioni e mezzo di euro, finalizzati ad un pacchetto di interventi tesi a dare una definitiva soluzione all’emergenza abitativa nel territorio comunale, a seguito di partecipazione - in convenzione con la stessa Arca Capitanata - all’avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale (leggi, ndr).

Gli interventi saranno presentati nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 22 aprile alle ore 12.00 presso l’aula consiliare del Comune di Margherita di Savoia alla presenza del sindaco avv. Bernardo Lodispoto, del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune arch. Pierpaolo Camporeale, dell’Amministratore Unico di Arca Capitanata avv. Donato Pascarella e del direttore tecnico del medesimo ente ing. Vincenzo De Devitiis.

