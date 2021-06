Una celebrazione eucaristica e la simbolica piantumazione di 30 alberi per ricordare le vittime trinitapolesi del Covid

TRINITAPOLI - La Città ricorda le vittime del Covid: domenica alle ore 19 celebrazione eucaristica sul sagrato della chiesa della Beata Vergine Maria di Loreto, presieduta dal vescovo, monsignor Leonardo D'Ascenzo. A seguire (dopo le ore 20), ci si sposterà presso il parco di Viale Europa (zona C2A) per la simbolica piantumazione dei 30 alberi in memoria e per le testimonianze dei familiari delle vittime trinitapolesi del Coronavirus, nella seconda e terza ondata pandemica.

«Il tributo di vite umane che la nostra comunità ha dovuto pagare - commenta l’assessore alle Politiche sociali e Protezione Civile, Maria Iannella - è stato pesante: alla fine dai dati di Asl e Prefettura si contano 30 trinitapolesi deceduti in seguito al Covid-19 nella seconda e terza ondata pandemica. L'amministrazione comunale intende celebrare la memoria di questi nostri concittadini e lo fa con una giornata interamente dedicata, grazie alla collaborazione del parroco, monsignor Giuseppe Pavone, e dell'associazione nazionale Carabinieri, guidata da Michele Galasso. Domenica ci stringeremo ai familiari delle vittime, con un gesto di speranza nel futuro, come la piantumazione di nuovi alberi, e con la liturgia in suffragio. Sarà un ulteriore modo per far sentire forte, ancora una volta, la presenza di uomini ed istituzioni, al fianco della comunità, in questa fase così tragica, che speriamo di superare con una galoppante e fondamentale campagna vaccinale».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale