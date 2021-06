Margherita, apertura ufficiale delle spiagge libere. Anche per la stagione 2021, il Comune assicura un “mare senza barriere”

MARGHERITA DI SAVOIA - Anche per l’estate 2021, il Comune di Margherita di Savoia ha assicurato un “mare senza barriere”, attrezzando le spiagge libere con sedie JOB per l’ingresso in acqua e garantendo, attraverso la collaborazione del personale percettore del Reddito di Cittadinanza, l’accesso libero, gratuito e sicuro ai diversamente abili, nonché l’osservanza delle normative anti-Covid. (Foto)

Questa mattina, presso la spiaggia libera adiacente il belvedere di via Valerio, il sindaco avv. Bernardo Lodispoto, l’assessore alle politiche sociali Grazia Damato, l’assessore alla gestione del patrimonio Francesca Santobuono e l’assessore alla pubblica istruzione Mario Braccia hanno presenziato all’inizio della stagione balneare, con l’apertura ufficiale delle spiagge libere.

“Non è estate senza mare - ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali, Grazia Damato -. Auguro ai cittadini e ai tantissimi turisti un’estate di relax e divertimento”.

GAETANO DALOISO (Foto: Fotografo amico)