San Ferdinando, la Festa della Musica un auspicio di ripresa. La Pro Loco riporta l’entusiasmo in piazza della Costituzione

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Una festa dedicata alla musica, quella organizzata il 21 giugno scorso dalla Pro Loco di San Ferdinando con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ma anche una festa carica di un significato ben più profondo, direttamente connesso con il desiderio di ripresa.

Dopo il lungo periodo di chiusure e lockdown, ma anche di paure e oggettive difficoltà, la Festa della Musica si è imposta all’immaginario collettivo come strumento di catartica liberazione: entusiasmo e voglia di spensieratezza sono stati i sentimenti prevalenti di tutta la serata.

Piazza della Costituzione ha ospitato una serie di artisti locali ai quali è giunto, in apertura, un messaggio augurale di Graziano Galatone, il Febo di Notre Dame di Paris e che si sono esibiti in una kermesse vocata al puro e semplice divertimento. Gli artisti intervenuti hanno dato prova di grande talento esibendosi per un pubblico numeroso e partecipe. Hanno calcato il palcoscenico artisti giovani e meno giovani, tutti contraddistinti dall’unico desiderio di essere lì, in quel preciso istante e poter respirare a pieni polmoni un pizzico di normalità e socialità. L’evento è stato condotto brillantemente da Lucia Angiulli, Giovanni Pio Dimeo e dal vicepresidente della Pro Loco Sergio Albrizio.

“La manifestazione - riferisce la prof.ssa Angela Camporeale, presidente della Pro Loco locale - è stata già proposta negli anni precedenti. Viene, infatti, promossa a livello nazionale ed europeo, ma quest’anno il suo valore simbolico è decisamente differente. Questa iniziativa è stata vocata all’auspicio di ripresa. In tutti i sensi. Una ripresa che è anche speranza”.

L’iniziativa si è svolta in un clima estremamente positivo e collaborativo e ha destato interesse e partecipazione da parte della comunità cittadina. Nel corso della serata c’è stato uno spazio musicale dedicato al piccolo Marco, il bambino affetto da una rara malattia, con una canzone dal titolo “Io lotterò”, interpretata da Davide Palmieri.

La volontà dell’associazione Pro Loco è di proseguire in questa direzione e di poter proporre ulteriori iniziative culturali e artistiche nella convinzione che, sebbene le difficoltà legate alla pandemia abbiano segnato in maniera indelebile i nostri animi, si possa “tornar a riveder le stelle”.

Hanno partecipato alla serata: Carmine Santeramo, Vitoemanuel Garofalo, Cosimo Fiotta; Sabino Labianca, Francesca Ameruoso, Mauro Di Ceglie, Savino Sacchitelli, Serena Dipace, la band Replay Gigi & Company, Vincenzo Guercia, la band Not Defined, Davide Palmieri, Giacomo Petrignano, Francesca Di Perna, Massa Alfonso, Carlo Ronco, Potito Marrese, Stefano Di Palo e Marianna Ingravallo.

Comunicato Stampa Pro Loco San Ferdinando di Puglia