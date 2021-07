Costituita l’associazione “Margherita Cammina”: sport, promozione del territorio ed inclusione tra gli scopi sociali

MARGHERITA DI SAVOIA - «Il 7 giugno scorso è stata costituita l’Asd “Margherita Cammina”, associazione che ha unito coloro che praticano la camminata come attività sportiva dilettantistica. Oltre ai canonici scopi sportivi, l’associazione si occuperà di promuovere la conoscenza del territorio, realizzare forme di inclusione sociale, collaborare con le associazioni delle città limitrofe. Ad ispirare i soci fondatori la fiducia nel ritenere che la crescita della collettività passi attraverso le attività di sensibilizzazione e di socializzazione.

Tra le attività che l’Asd “Margherita Cammina” ha in programma spiccano quelle inclusive a carattere sociale. Il primo evento - organizzato con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia ed in collaborazione con gli “Amici del cammino” di Barletta - ha avuto luogo il 27 giugno scorso: la “Camminata inclusiva” con i ragazzi di “Autismo on the road e Work aut” dell’associazione “Si vola” di Barletta. L’ evento ha avuto la finalità di raccogliere contributi per consentire ai ragazzi di “Autismo on the road e Work aut” di finanziare un viaggio. Nonostante le ristrettezze economiche, gli sponsor non hanno fatto mancare il loro prezioso sostegno, utile all’ottima riuscita della manifestazione. (Foto)

Grazie a tutti e…buon cammino!»

Comunicato Stampa Asd “Margherita Cammina” (Foto: Fotografo amico)