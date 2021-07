Losapio: «Grazie a don Peppino Pavone, da sempre una guida per Trinitapoli»

TRINITAPOLI - «Il nostro don Peppino Pavone è un’indiscussa guida per la nostra comunità. Lo ringraziamo per l’impegno sempre profuso, certi che continueremo a poter contare su di lui, per il bene di Trinitapoli». Il sindaco Emanuele Losapio è grato al monsignore che, all’alba dei 48 anni di sacerdozio, ha deciso di lasciare il servizio di vicario generale dell’amata Chiesa diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie (leggi, ndr).

«Da che ho memoria di me - confessa il sindaco - ho apprezzato la figura morale e pastorale del nostro don Peppino, quale faro per la Chiesa e le istituzioni tutte. Sempre pronto a collaborare, a mettersi a disposizione, è un punto di riferimento sempre attento, attivo, presente, con garbo, competenza e discrezione. Siamo certi che questo passaggio adesso lo proietterà con esclusivo zelo sulla sua bella parrocchia della Beata Vergine Maria di Loreto e sulla nostra città».

