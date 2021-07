Ristrutturazione e messa in sicurezza del Centro sociale “Don Tonino Bello”: affidati i lavori

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Con Determinazione Gestionale n. 256 del 8.7.2021 del Settore Lavori Pubblici, facendo seguito alle Delibere di Giunta Comunale n. 19 del 24/02/2021, n. 41 del 19.03.2021 e n. 89 del 15.06.2021 e alle successive procedure di gara, sono stati affidati i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Centro sociale “Don Tonino Bello”, sito in piazza della Costituzione.

Infatti, il fabbricato - la cui costruzione è avvenuta agli inizi degli anni ’90 - necessita di opere e lavori di ristrutturazione utili ed urgenti finalizzati ad arginare l’eventuale pericolo, per la pubblica o privata incolumità, di una possibile caduta di elementi lapidei e calcestruzzo ammalorato.

In sintesi, questi gli interventi previsti nel progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Raffaele Divincenzo e approvato dalla Giunta:

- risanamento del calcestruzzo ammalorato dei cornicioni;

- sostituzione copertine ammalorate in pietra;

- tinteggiature delle facciate e pitturazione opere in ferro;

- completamento deposito a piano interrato;

- impermeabilizzazione terrazzo di copertura.

«I lavori sin qui descritti - ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Aniello Masciulli -, sono in linea con quanto scritto nel programma elettorale del 2017, dove si puntava alla valorizzazione della parte storica della nostra città. I lavori relativi alla apertura della strada del prolungamento di via Cialdini e la sua prossima apertura, il rifacimento dei bagni pubblici, i lavori in itinere della Biblioteca “Marino Piazzolla” si completano con la messa in sicurezza del Centro sociale “Don Tonino Bello”».

«Nonostante tutte le difficoltà incontrate, in primis la pandemia da Covid-19 - ha sottolineato il sindaco Salvatore Puttilli -, ci avviamo a completare quanto programmato, sia in termini di servizi che di opere e lavori anche nel Centro storico».

Redazione CorriereOfanto.it