Estate, ecco il cartellone sociale “Finalmente insieme” dedicato prevalentemente ai bambini

TRINITAPOLI - Questa mattina l’assessore alle Politiche sociali, Maria Iannella, ed il sindaco Emanuele Losapio hanno presentato “Finalmente insieme”, il calendario di attività estive di carattere sociale, che va ad integrare il già ricco cartellone “Sarà un’estate bellissima”. Un modo per agevolare il ritorno alla normalità per i più piccoli, i più provati dalle restrizioni della pandemia, che ha privato i bambini anche dell’interazione scolastica. (Video)

Una serie di appuntamenti per stare finalmente insieme, rispettando le regole. Dalla colonia marina dal 26 luglio al 13 agosto, al cabaret con i Ditelo voi di Made in Sud, passando per gli spettacoli con gonfiabili (Magicabula), fino alle visite alle masserie didattiche, a strutture confiscate alla mafia e riadibite per scopi sociali, senza dimenticare le attività di interazione presso l’asilo nido “Francesca Strazio” di Via Mandriglia.

