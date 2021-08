“Finalmente insieme” tra colonia estiva e attività all’asilo nido

TRINITAPOLI - Ultima settimana per la colonia di 60 bambini al Miami Beach Lido di Margherita di Savoia: il 13 agosto terminerà l'iniziativa approntata dall’assessorato alle Politiche sociali di Maria Iannella che si inserisce nel cartellone “Sarà un’estate bellissima” nella sezione “Finalmente insieme”, con tutti gli eventi sociali all’insegna della ripresa post pandemica. Nei giorni scorsi l’assessore Iannella ed il sindaco Emanuele Losapio hanno fatto visita allo stabilimento balneare che ospita la colonia casalina. (Foto)

Parallelamente, proseguono anche le iniziative previste dal cartellone per l’asilo “Francesca Strazio”, dove, grazie anche all’assistente sociale Lucia D’Agnello, l’intrattenimento formativo dell’estate continua tra fresche merende e tuffi in piscina per i piccoli ospiti.

