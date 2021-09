“Da Palazzo di città a Palazzo dei cittadini”: costituito un comitato che chiede di destinare l’ex Municipio al mondo non profit

MARGHERITA DI SAVOIA - «I sottoscritti cittadini margheritani hanno costituito un comitato per sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle associazioni di volontariato no profit che offrono servizi nei settori della sanità, della cultura, del sostegno socio sanitario ed economico a favore delle persone più deboli e per la crescita civile e culturale della nostra città.

È del tutto evidente che l’impegno dei cittadini attivi non può prescindere dal sostegno delle amministrazioni pubbliche (stato, regione, comuni). Le associazioni, infatti, hanno bisogno di risorse e soprattutto strutture in cui riunirsi, organizzarsi e realizzare lo scopo sociale per cui sono nate.

In questo momento la nostra città ha un’occasione unica di mettere a disposizione, di tutti coloro che si impegnano liberamente e gratuitamente per il bene del paese, un luogo idoneo e importante quale l’ex Palazzo di Città.

Finalmente tale struttura, che rappresenta un pezzo importante della nostra storia e della nostra identità può divenire una stabile e definitiva “Casa dei Cittadini” con sedi per le associazioni attive sul territorio, ritrovi per giovani e anziani, appuntamenti culturali, luogo di accoglienza privilegiato per i numerosi turisti, vetrina delle attività produttive del territorio nonché luogo adeguato di sistemazione dell’importante archivio storico del nostro paese.

L’ex Palazzo di Città ha già ospitato negli anni passati, nel periodo estivo, numerose e importanti iniziative culturali di cittadini e associazioni, sempre con un grande riscontro di partecipazione, ha dimostrato di essere un luogo ideale per questo tipo di attività anche grazie alla posizione centrale e alla versatilità della struttura.

Per questo chiediamo pubblicamente all’Amministrazione comunale di compiere un passo storico, destinare l’ex Palazzo di città a luogo privilegiato per la vita sociale e culturale della città. Margherita è priva da sempre di un luogo deputato a tali compiti e ne ha per la prima volta la possibilità.

Siamo convinti che l’Amministrazione Comunale vorrà e potrà trovare soluzione alla necessità dei nostri finanzieri di una nuova sede, che non sia la cessione dell’ex Palazzo di città. Coinvolgendo la Regione e i ministeri competenti per le caserme e soprattutto i rappresentanti regionali del demanio, la nuova Tenenza della Finanza potrà avere una sede adeguata e più funzionale per un corpo di polizia.

Tutte le Associazioni ed i cittadini che condividono tale proposta sono invitati a far parte del nascente comitato, contattando uno dei firmatari, che prendendo in prestito un bel nome ideato da un “buon salinaro”, chiameremo “Comitato per il Palazzo dei cittadini”.»

ANTONIO RIONDINO (architetto e docente univeritario), ENZO DE PIETRO (cancelliere in pensione), MARIA RUSSO (insegnante in pensione), FERDINANDO D’ASCOLI (insegnante, maestro di musica), ENZO RUSSO (ingegnere, insegnante)