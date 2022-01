Margherita di Savoia, sessant’anni fa l’istituzione della parrocchia “Beata Maria Vergine Ausiliatrice”

MARGHERITA DI SAVOIA - Il 2 febbraio prossimo la parrocchia “Beata Maria Vergine Ausiliatrice” in Margherita di Savoia celebra il suo 60° anniversario di istituzione.

Già oratorio Don Bosco, la realtà ecclesiale fu elevata a dignità parrocchiale il 2 febbraio 1962 e intitolata all’Ausiliatrice per volontà dell’allora arcivescovo Mons. Reginaldo Addazi.

«Per la lieta ricorrenza - scrive il parroco Don Gennaro Dicorato in una comunicazione ai fedeli - sarà presente il nostro arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo per celebrare solennemente l’eucaristia, alle ore 18.30. Il tema che ci accompagna in questo 60° anniversario è quello degli orientamenti pastorali consegnati alla nostra chiesa diocesana dal nostro pastore: “Una Chiesa che ha il sapore della Casa. Una Casa che ha il profumo della Chiesa”. In preparazione a questo momento importante la comunità vivrà un momento di riflessione con una catechesi che si terrà il giorno 1 febbraio alle ore 19.15 sul significato e la funzione della parrocchia come Casa di Dio fra le Case degli uomini, chiamata ad annunciare e testimoniare il Vangelo della gioia e della speranza».

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie