Centro diurno per minori, Arianna Camporeale: “Partito l’iter per il finanziamento”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Pochi minuti fa, ho avuto una bella notizia che voglio condividere subito con tutti i sanferdinandesi: è partito l’iter per il finanziamento al centro diurno per minori. Dopo i miei sforzi progettuali di questi anni, oggi dalla Regione Puglia, alla presenza del consigliere Filippo Caracciolo, il capo dipartimento welfare, Valentina Romano, ha richiesto la firma del disciplinare per i fondi necessari a costruire questa nuova ed importante infrastruttura sociale. (Approfondimenti)

L’idea era quella di creare un servizio territoriale con molteplici attività e interventi, come l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento e l’orientamento anche in termini di supporto educativo nelle attività scolastiche ed extra.

La struttura sarà finalizzata alla prevenzione e al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza. Realizzeremo, così, un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali e ricreativi.

ARIANNA CAMPOREALE