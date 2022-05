Finanziati due progetti dell’Ambito Sociale Territoriale “Tavoliere Meridionale” con risorse del PNRR

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - L’Ambito Sociale Territoriale “Tavoliere Meridionale”, con capofila il Comune di San Ferdinando di Puglia e di cui fanno parte anche i Comuni di Margherita di Savoia e Trinitapoli, ha ottenuto due finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro.

Il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 ha infatti approvato gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) ammessi al finanziamento previsto dall’Avviso pubblico n. 1/2022 per la Missione 5 - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Nel dettaglio, i due progetti riguardano il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione, finanziato per un importo pari a 330mila euro, e percorso di autonomia persone con disabilità, finanziato per un importo pari a 715mila euro.

La terza idea progettuale proposta dall’Ambito Tavoliere Meridionale, riguarda invece il sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, è invece risultato idoneo ma non finanziabile, ma potrà esserlo a seguito di scorrimento di graduatorie o con lo stanziamento di ulteriori risorse ad opera del Ministero.

Comunicato Stampa Comune di San Ferdinando di Puglia