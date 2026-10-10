Provincia BAT, al via i laboratori digitali per le scuole del territorio: sedici postazioni ad Andria per attività di coding, intelligenza artificiale e realtà aumentata

ANDRIA - Sedici postazioni di lavoro per avvicinare studenti e docenti alle nuove tecnologie attraverso attività pratiche di formazione e sperimentazione. La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha avviato il progetto dei laboratori digitali, allestiti nella sede istituzionale di Andria e rivolti alle scuole del territorio.

A darne notizia è il presidente Bernardo Lodispoto, che indica nell’iniziativa un’opportunità per rafforzare il rapporto tra il mondo dell’istruzione e l’innovazione tecnologica. Le attività proposte spaziano dal coding all’intelligenza artificiale, fino alla realtà aumentata, con l’obiettivo di consentire agli studenti di conoscere e utilizzare direttamente strumenti destinati ad assumere un peso crescente nella loro formazione e nel futuro percorso professionale.

«Crediamo che avvicinare i ragazzi a queste competenze significhi investire concretamente sul loro futuro», sottolinea Lodispoto. Il progetto punta a offrire occasioni di apprendimento sul campo, coinvolgendo anche i docenti nelle opportunità di formazione e sperimentazione messe a disposizione dall’ente.

Il presidente auspica un’ampia partecipazione degli istituti scolastici: «Per questo auspichiamo che le scuole accolgano positivamente la proposta e che l’adesione all’iniziativa possa crescere, favorendo una collaborazione sempre più stretta tra la Provincia e il mondo dell’istruzione».

Redazione CorriereOfanto.it