Convocato il Consiglio comunale di Cerignola: dieci punti all’ordine del giorno

CERIGNOLA - Il Presidente del Consiglio comunale di Cerignola convoca il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 16:00 in prima convocazione e occorrendo per sabato 10 febbraio alle ore 17:00 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni - proposta in atti n.14;

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (29.12.2023). Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale - proposta in atti n.15;

3. Istituzione Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze e approvazione del relativo Regolamento - proposta in atti n. 3;

4. Approvazione del Regolamento Comunale sulle onorificenze - proposta in atti n.6;

5. Costituzione della Consulta Permanente delle Associazioni dei Cerignolani nel Mondo e approvazione del relativo Regolamento - proposta in atti n.7;

6. Approvazione del Regolamento comunale per l’acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - proposta in atti n.4;

7. Approvazione “Regolamento per l’accesso ed il funzionamento del servizio di Housing First” ed il relativo Atto di Impegno dell’Ambito Territoriale di Cerignola - proposta in atti n.5;

8. Attestazione dell’interesse pubblico sulle richieste di rilascio di Permesso di Costruire presentate in deroga allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art.14 comma 1 bis del D.P.R. n.380/2001 ed Autorizzazione al Dirigente del Settore Servizi Tecnici al rilascio del relativo Permessi di Costruire - proposta in atti n.8;

9. Approvazione delle tabelle parametriche aggiornate per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (U.P. e U.S.) e del contributo commisurato al costo di costruzione (C.C.) e presa d’atto delle modalità di calcolo del contributo straordinario, ex art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., in applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 18/19 - proposta in atti n.10;

10. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 8 del 25.01.2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000) - proposta in atti n.12.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.

Avv. SABINA DITOMMASO (Presidente del Consiglio comunale)