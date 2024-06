Ecografie e screening a tiroide e fegato presso i locali della Parrocchia Cristo Lavoratore

TRINITAPOLI - In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide, oggi, sabato 22 giugno 2024, presso i locali della Parrocchia Cristo Lavoratore in Trinitapoli, verranno eseguite gratuitamente, dalle ore 8.30 alle ore 13, ecografie della tiroide e del fegato, associate ad attività di screening per la prevenzione e cura di queste patologie.

L’iniziativa è offerta dalla comunità parrocchiale, grazie alla disponibilità di medici e infermieri professionisti, che svolgeranno tale servizio in forma gratuita e in spirito di volontariato, dedicando un po’ del loro tempo a chi ne ha bisogno. Come ogni anno, la parrocchia, in occasione della festa in onore del Cuore di Gesù, organizza e promuove iniziative volte al prendersi cura di diversi ambiti che possano essere di attenzione alla persona e con carattere popolare.

“Scopo dell’iniziativa - spiega il parroco don Vito Sardaro - è quello di sottolineare la dimensione della prevenzione delle patologie della tiroide e del fegato e della cura della persona, nonché l’importanza dello screening e, soprattutto, mettere al centro della cura il malato; garantire a tutti l’accesso alle prestazioni sanitarie; ridurre le liste d’attesa; limitare gli spostamenti fra strutture ospedaliere; immaginare un’unica équipe multidisciplinare che ruoti intorno alla persona e ne verifichi le effettive necessità terapeutiche”.

Sono questi i principali obiettivi, per la sanità del futuro, contenuti nel Manifesto della Fondazione “Dignitas curae”, un documento firmato da Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e presentato il 25 gennaio 2024, a Montecitorio, nella Sala della Regina, alla presenza del presidente Lorenzo Fontana, del cardinale Pietro Parolin, del ministro Orazio Schillaci e del prof. Massimo Massetti, cardiochirurgo del Policlinico “Gemelli” di Roma.

Obiettivo: ridurre costi e tempi d’attesa e, grazie a équipe multidisciplinari, assistere la persona malata in base alle sue effettive e personali necessità.

GAETANO SAMELE