Al via la seconda edizione di “Olivo in Campo”, in programma il 15 e 16 ottobre a Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA - Il 15 e 16 ottobre, Canosa di Puglia ospiterà la seconda edizione di “Olivo in Campo”, manifestazione dedicata all’olivicoltura organizzata da “L’Informatore Agrario” con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia. Ad ospitare la kermesse di rappresentanti del settore saranno le Aziende Agricole Ferrara, in località Posta Locone. Dopo il successo dello scorso anno, evidenziato dal numero di visitatori, oltre 1.200, provenienti da tutte le regioni italiane, e di espositori, con più di 60 stand e 50 cantieri con oltre 80 macchine al lavoro, “Olivo in Campo” torna per dimostrare come gli oliveti italiani possano essere coltivati con macchine, attrezzature e mezzi tecnici sempre più innovativi, rendendone sostenibile la produzione dal punto di vista economico e ambientale.

«Per la città che rappresento - afferma il Sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio - non posso che essere onorato per la scelta fatta dagli organizzatori che hanno inteso realizzare qui a Canosa un evento di così grande importanza. L’olivicoltura è il nostro fiore all’occhiello, e puntare sull’innovazione e sulla formazione è per il nostro territorio un valore aggiunto. Olivo in Campo - spiega il primo cittadino - è un’opportunità per la città al fine di riaffermare il ruolo centrale dell’olivicoltura nell'economia locale, regionale e nazionale».

«È un grande onore per l’amministrazione cittadina e per l’intera comunità ospitare la due giorni di eventi prevista per Olivo in Campo - afferma la Consigliera comunale con delega all’agricoltura, Lucia Masciulli - in un territorio dove l’olivo rappresenta per la nostra economia il nostro passato, il presente e il futuro. L’olivicoltura del nostro territorio è un’olivicoltura di qualità che merita tutta la nostra attenzione. A dimostrazione di ciò vi è sia la realizzazione, grazie a un protocollo d’intesa con l’I.I.S.S. “Einaudi”, di un corso di potatura dell’olivo che ha visto la partecipazione di molti giovani, sia il riconoscimento dell’olio extravergine di oliva cultivar coratina nell’elenco dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali)».

Quattro saranno i focus, di un’ora ciascuno, sui temi cruciali per il successo dell’olivicoltura che il Comitato scientifico di Olivo in Campo ha individuato per l’edizione 2024, ai quali seguiranno altrettante visite in campo, guidate da esperti de “L’Informatore Agrario”.

• “Potatura: nuove tecnologie e costi”: l’incontro farà il punto sulle tecniche e tecnologie disponibili per la potatura delle diverse forme di allevamento dell’olivo, analizzandone i costi ed evidenziando le implicazioni con le operazioni di raccolta.

• “Problematiche fitosanitarie tradizionali ed emergenti”: anche a causa dei cambiamenti climatici, alcuni patogeni, batteri come la rogna e insetti provocano sintomi evidenti che vanno riconosciuti prima di passare alla lotta.

• “Raccolta, meccanizzazione e costi”: le tecniche e tecnologie disponibili per la raccolta nelle diverse forme di allevamento dell’olivo saranno il focus dell’incontro, durante il quale verranno analizzati anche i costi e le implicazioni con le operazioni di potatura.

• “Gestione sostenibile della fertilizzazione in oliveti tradizionali e ad altissima densità”: la corretta gestione del suolo, in una prospettiva di conservazione della sostanza organica e di riequilibrio dello stato nutrizionale e fisiologico dell’olivo, è un obiettivo a cui l’olivicoltore deve puntare, sia per motivi agronomici, sia per cogliere le opportunità legate alla fissazione di carbonio nel terreno.

Infine, a chiusura della manifestazione, nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, alle ore 17:00, si terrà un workshop sulle prospettive di automazione, sensoristica e robotica in olivicoltura.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia