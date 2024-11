Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: tre punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per martedì 26 novembre 2024 alle ore 15.30 e in seconda convocazione per giovedì 28 novembre 2024 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000).

2) Piano Diritto allo Studio - Anno 2025. Approvazione.

3) Piano Regolatore Portuale (PRP) del Comune di Margherita di Savoia approvato con D.C.C. n. 30 del 25.09.2024 - Esame e determinazioni sulle osservazioni.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO