Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: dodici punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione per il giorno 17 dicembre 2024 alle ore 9.30 e in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2024 alle ore 9.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100. Approvazione.

2) Regolamento per l’utilizzo dell’Anfiteatro comunale “G. Piazzolla”. Approvazione.

3) Regolamento per l’approvazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: modifica/integrazione.

4) Approvazione del nuovo Regolamento generale delle entrate comunali.

5) Regolamento Comunale per il Commercio Medie Strutture di Vendita (Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 - Regolamento Regionale 28 aprile 2009 n. 7) - Approvazione.

6) Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione.

7) E.F. 2025 - D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 art. 1 comma 3 - Aliquota addizionale I.R.P.E.F. - Determinazioni.

8) Determinazioni aliquote IMU per l’anno 2025 (L. 27 dicembre 2019 n. 160).

9) P.A.V.I. - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Art. 51 comma 1, L. 133/2008. Annualità 2025 - Approvazione.

10) Verifica disponibilità aree e fabbricati da destinare ai sensi della L. 167/1962, L. 865/1971 e L. 457/1978.

11) Approvazione Programma Triennale 2025/2027 ed elenco annuale 2025 dei lavori pubblici secondo il D.Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, delega al governo in materia di contratti pubblici art. 37 comma 4 e secondo l’allegato I.5 al codice con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo” - Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi.

12) Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (art. 11 D.Lgs. 118/2011).

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO