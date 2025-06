San Ferdinando di Puglia, interventi di manutenzione straordinaria al cimitero comunale

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Nei giorni scorsi sono stati eseguiti interventi di pulizia e manutenzione straordinaria all’interno del cimitero comunale di San Ferdinando di Puglia. Le operazioni, finalizzate al miglioramento del decoro e della fruibilità dell’area, hanno riguardato la rimozione delle erbacce e la sistemazione delle aree verdi, in un’ottica di rispetto per un luogo simbolico e caro alla comunità.

A darne notizia è stato il gruppo consiliare “Progressisti e Democratici”, attuale maggioranza, attraverso un post sui canali ufficiali accompagnato da immagini del prima e dopo. «Un’azione doverosa - si legge nella nota - per garantire decoro e rispetto in un luogo caro a tutti», con un richiamo alla necessità di cura costante per gli spazi pubblici, in particolare quelli legati alla memoria collettiva.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di attenzione al territorio promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Lamacchia.

Redazione CorriereOfanto.it