Undicesima Bandiera Blu per Margherita di Savoia. Lodispoto: «Frutto della sinergia fra comune, istituzioni e operatori turistici»

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune salinaro ha festeggiato l’assegnazione della Bandiera Blu 2025, undicesimo riconoscimento nella sua storia, con una cerimonia pubblica sul Lungomare e in Piazza Libertà. L’evento, condotto dal giornalista Michele Peragine, ha messo in luce il lavoro svolto per garantire qualità ambientale, servizi turistici e sicurezza delle acque. (Video)

A fare gli onori di casa il sindaco Bernardo Lodispoto, affiancato dall’assessora regionale Debora Ciliento, dal consigliere regionale Filippo Caracciolo, dal presidente di FEE Italia Claudio Mazza e dal comandante della Direzione Marittima di Bari Vincenzo Leone. Presenti anche i rappresentanti della Capitaneria di Porto, delle forze dell’ordine e dei Comuni di Bisceglie e Andria.

«Un risultato che premia il lavoro sinergico tra amministrazione, operatori e cittadini - ha dichiarato Lodispoto - ottenuto in un anno in cui i criteri di selezione sono stati ancora più rigorosi».

La serata si è conclusa con un concerto dell’APS ProgettÒrchestra di Andria in Piazza Libertà.

GAETANO DALOISO