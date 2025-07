Canne della Battaglia celebra l’anniversario dello storico evento del 216 a.C. con un concerto dell’AYSO Orchestra alla presenza del ministro Giuli

CANNE DELLA BATTAGLIA - Sabato 2 agosto, alle ore 20.00, l’Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia ospiterà un concerto dell’AYSO Orchestra, diretta da Teresa Satalino, in occasione dell’anniversario della storica battaglia del 216 a.C. Alla serata è prevista la partecipazione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Il programma musicale, con opere di Ottorino Respighi e Igor’ Fëdorovič Stravinskij, sarà accompagnato da una nuova videoinstallazione proiettata sulla cinta muraria medievale del sito, realizzata da Kaos Produzioni.

A condurre l’evento sarà Eleonora Pedron, Miss Italia 2002 e volto televisivo, mentre la rievocazione storica sarà affidata all’attore Fabio Troiano.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura, in collaborazione con il Comune di Barletta - Assessorato alla Cultura - e la Regione Puglia, con il supporto di Puglia Culture. L’evento rientra nell’ambito dell’accordo tra MIC e Comune per la gestione e valorizzazione del sito archeologico, riconosciuto come riferimento culturale per il territorio e per il patrimonio nazionale.

Redazione CorriereOfanto.it