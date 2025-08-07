Trinitapoli, incontro con la poesia di Michele Di Domenico nella cornice degli Ipogei

TRINITAPOLI - Poesia e cultura protagoniste al Parco Archeologico degli Ipogei nella serata del 6 agosto scorso, in occasione della presentazione del libro Pensieri tra le dita del poeta orsarese Michele Di Domenico, in arte Sirius.

L’evento, promosso dalla Pro Loco di Trinitapoli, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione Tautor, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, coinvolto in un percorso emozionante tra versi, musica e riflessione. Le letture dell’attore e cantante Fabrizio Voghera hanno dato voce alle liriche dell’autore, già presentate in anteprima al Salone del Libro di Torino.

Ad aprire la serata, i saluti istituzionali del sindaco Francesco di Feo, dell’assessore alla Cultura Giovanni Landriscina, della presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti e del consigliere comunale Michele Ingianni. La presidente della Pro Loco, Maria Grazia Miccoli, ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa, culminata con la presentazione del nuovo direttivo dell’associazione.

In chiusura, degustazione di prodotti locali presso l’Oleificio “Casale”, con la collaborazione di Casaltrinità, Panificio Fiorentino e Caseificio Fior di Latte.

GAETANO DALOISO