“Al Giardino”: le degustazioni estive organizzate dall’azienda agricola La Pietra Bianca tra olio, tradizione e relax

TRINITAPOLI - Un’estate dedicata al gusto e alla tradizione, immersi nella natura e lontani dalla frenesia cittadina. È questo lo spirito di “Al Giardino”, la rassegna di degustazioni organizzata dall’azienda agricola La Pietra Bianca, che ha animato i mesi estivi a Trinitapoli. (Foto)

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: valorizzare il prodotto simbolo dell’azienda, l’olio extravergine d’oliva. «La nostra realtà è nuova nel nome, ma affonda le radici in una storia lunga quattro generazioni - spiega Lorella Labianca -. L’azienda di famiglia, il Frantoio Labianca Domenico, si è trasformata quest’anno in La Pietra Bianca, senza però smarrire il legame con il passato».

Le degustazioni, avviate già lo scorso anno, hanno registrato un ampio successo. Protagonista assoluto è l’olio, accompagnato da prodotti tipici del territorio: mozzarelle fresche, focacce, pane e altre specialità a chilometro zero fornite da artigiani locali. «La partecipazione è molto buona - racconta Labianca -. La gente percepisce che non siamo un bar o un ristorante: qui ci si siede sulle balle di fieno, si assaggia il meglio della nostra terra e ci si rilassa. Questo contatto diretto con la campagna piace moltissimo».

La stagione estiva è ormai alle battute finali: l’ultimo appuntamento è fissato per il 30 agosto. Ma l’attività non si ferma. «Durante l’inverno ci dedicheremo ad esperienze diverse, legate soprattutto alla raccolta delle olive - anticipa Labianca -. Le degustazioni classiche continueranno, ma saranno organizzate in azienda e con modalità differenti rispetto a quelle estive in campagna».

Un percorso che intreccia radici e innovazione, tradizione e futuro, offrendo a chi partecipa l’occasione di vivere un’esperienza autentica. «Chi cerca un posto diverso, a contatto con la natura, qui lo trova - conclude Labianca -. Non è il classico locale a cui siamo abituati, ma un modo nuovo di riscoprire i sapori e il relax della nostra terra».

LUCIA DARGENIO