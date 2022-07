Malcangi (legale Gruppo Ittico Alimentare): “La presunta evasione fiscale è frutto di equivoco interpretativo. I pagamenti sono stati effettuati nei termini previsti dalla normativa”

TRANI - «Quale difensore del Gruppo Ittico Alimentare, oggetto del sequestro del quale si è data notizia, puntualizzo che la presunta evasione fiscale ritenuta di penale rilevanza è frutto di equivoco interpretativo. Invero, in seguito alle opzioni offerte dalla normativa Covid, in ausilio delle imprese, i pagamenti sono stati rateizzati e pagati nei termini previsti dalla normativa di settore che ne ha differito le scadenze. Siamo fiduciosi che presto venga chiarita tale divergenza interpretativa e riconosciuto dall’Autorità giudiziaria che ci si è mossi in un alveo di correttezza e regolarità comportamentale nel rispetto delle prerogative di legge.»

Avv. MARIO MALCANGI (Legale Gruppo Ittico Alimentare)